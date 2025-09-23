Scontro fra tre auto una si rovescia | due feriti

Pordenonetoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente sulla strada NSA 30, con tre veicoli coinvolti, causando il ferimento di due persone e la chiusura temporanea del tratto stradale.Lo scontro è avvenuto nella mattina del 23 settembre, all'altezza dell'incrocio per Montereale Valcellina. A seguito dell'impatto, una delle tre vetture. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

