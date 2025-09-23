Scontri tra ultras a Varese dopo lo scudetto del Napoli | assolti 32 tifosi azzurri

Il tribunale di Varese ha assolto 32 ultras napoletani accusati di resistenza e pubblico ufficiale per gli scontri che avvennero a Varese il 14 maggio 2023 con i tifosi lombardi dopo la partita Monza-Napoli. In quell'occasione un'auto cercò di investire un poliziotto.

In questa notizia si parla di: scontri - ultras

