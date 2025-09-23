Scontri tra ultras a Varese 32 tifosi napoletani assolti

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Varese (giudice Sagone ) al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato ha assolto 32 ultras napoletani accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I supporter (difesi dall’avvocato cassazionista Emilio Coppola ) furono coinvolti, con un gruppo di tifosi locali, di una vera e propria guerriglia urbana a margine della partita Monza-Napoli del 14 maggio 2023. Gli scontri scattarono quando la tifoseria azzurra, dopo il match, iniziarono a festeggiare la matematica vittoria dello scudetto della squadra azzurra in centro a Varese. Nei pressi di supermercato una Jeep Renegade tentò addirittura di investire un agente della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Scontri tra ultras a Varese, 32 tifosi napoletani assolti

