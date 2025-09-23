Scontri per Gaza a Milano scattano gli arresti | chi hanno preso
Una manifestazion e organizzata ieri a Milano per mostrare solidarietà alla popolazione di Gaza è degenerata in violenti scontri con le forze dell’ordine. Il corteo, che aveva richiamato centinaia di partecipanti provenienti da tutta la Lombardia, si è trasformato in breve tempo in un teatro di tensione e disordini, con alcuni gruppi che hanno tentato di oltrepassare i cordoni di sicurezza predisposti nel centro città. Leggi anche: Guerriglia per Gaza, partono cariche e manganellate: panico in stazione Leggi anche: Violenta tromba d’aria in Italia, tutto spazzato via L’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Primi arresti dopo gli scontri a Milano, Salvini chiede la cauzione per chi organizza cortei. Cosa dice la legge; L’Italia si mobilita per Gaza, ma a Milano scatta la guerriglia; Guerriglia e scontri in Stazione Centrale, 3 persone arrestate.
Scontri a Milano al corteo per Gaza: cinque arresti, due sono minorenni - Ci sono stati 5 arresti a seguito del corteo che si è svolto ieri, lunedì 22 settembre, per Gaza a Milano. Riporta fanpage.it
Sciopero per Gaza in tutta Italia, a Milano è guerriglia: 60 agenti feriti - Sono circa cinquanta i rappresentanti delle forze dell’ordine feriti negli scontri con i manifestanti pro Palestina. Segnala adnkronos.com