Scontri durante Monza-Napoli | assolti 32 ultras azzurri

Il Tribunale di Varese (giudice Sagone) al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato ha assolto 32 ultras napoletani accusati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I supporter (difesi dall'avvocato cassazionista Emilio Coppola) furono coinvolti, con un gruppo di tifosi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Scontri tra ultras a Varese dopo lo scudetto del Napoli: assolti 32 tifosi azzurri - Il tribunale di Varese ha assolto 32 ultras napoletani accusati di resistenza e pubblico ufficiale per gli scontri che avvennero a Varese il 14 maggio ... Lo riporta fanpage.it

Scontri tra ultras durante la festa Scudetto del Napoli, assolti 32 tifosi partenopei - I tifosi del Napoli furono coinvolti in una vera e propria guerriglia urbana con gli ultras del Varese, al termine del match tra Monza e Napoli e a pochi giorni dalla conquista matematica del terzo Sc ... Come scrive internapoli.it