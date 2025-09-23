Scontri corteo pro Gaza Schlein | Il Governo non criminalizzi ogni forma di dissenso – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 "La stragrande maggioranza ha scioperato e manifestato in modo pacifico: dico al governo, smettetela di criminalizzare ogni forma di dissenso, l'Italia non vuole essere complice dei crimini di Netanyahu". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
