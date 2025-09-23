Scontri al corteo pro Pal di Milano | arrestati cinque manifestanti due sono minorenni?I maranza tra gli assalitori della stazione

Xml2.corriere.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per due ragazze ventenni, che farebbero parte dell'area dei centri sociali, si terrà l'udienza per direttissima. Per il ragazzo c'è l'aggravante di aver aggredito un rappresentante delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

scontri al corteo pro pal di milano arrestati cinque manifestanti due sono minorennii160maranza tra gli assalitori della stazione

© Xml2.corriere.it - Scontri al corteo pro Pal di Milano: arrestati cinque manifestanti, due sono minorenni?I «maranza» tra gli assalitori della stazione

In questa notizia si parla di: scontri - corteo

Corteo pro Gaza a Roma, scontri con la polizia

Scontri con la polizia e i carabinieri al corteo per Gaza a Milano: protestano 3mila manifestanti

Scontri al corteo ProPal a Milano, una manifestante: “Manganellata dalla polizia, ho rischiato di finire schiacciata”

Corteo pro-Pal a Milano, gli scontri in via Vittor Pisani; Corteo per Gaza a Milano, caos in Stazione Centrale: scontri con la polizia, pietre, manganellate e turisti…; Brescia, scontri con la polizia al corteo (non previsto) pro Palestina.

scontri corteo pro palScontri a Milano al corteo pro-Pal: cinque arrestati, di cui due minorenni - Due ragazze dei centri sociali che saranno processate per direttissima e un terzo giovane che non farebbe parte delle realtà antagoniste del nord Italia ... Come scrive msn.com

scontri corteo pro palDuri scontri a Milano, traffico in tilt a Roma: pro pal in piazza in tutta Italia - A Calenzano, in provincia di Firenze, diventa un caso il deltaplano che accompagna, tra gl ... ilfoglio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Scontri Corteo Pro Pal