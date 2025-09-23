Scontri a Milano | antagonisti anarchici e maranza ecco chi erano i Pro-Pal violenti

Giornata complicata quella di ieri a Milano. Al forte maltempo che ha causato l’esondazione del Seveso si sono unite scene di guerriglia che non si vedevano dal lontano 2015, durante il culmine degli scontri per le manifestazioni “ No Expo ”. Questa volta gli slogan che riecheggiavano erano quelli di “ Palestina libera ” e affini, certamente più nobili, eppure ignominiosamente macchiati dalla guerriglia gratuita scatenata contro la polizia presso la Stazione Centrale di Milano da una frangia di facinorosi. Inutile dire che aggredire le forze dell’ordine o distruggere la Stazione ferroviaria del capoluogo lombardo contribuirà molto poco a perorare la causa del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Scontri a Milano: antagonisti, anarchici e maranza, ecco chi erano i Pro-Pal violenti

In questa notizia si parla di: scontri - milano

