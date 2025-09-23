Scontri a Milano al corteo pro-Pal | cinque arrestati di cui due minorenni
È di cinque arresti il bilancio degli scontri di ieri in zona stazione Centrale a Milano, dove un gruppo di manifestanti si è staccato dal corteo per Gaza, che ha sfilato nel capoluogo lombardo come in altre città italiane, per dare il via a una serie di azioni anche violente. Si tratta di due ragazze del centro sociale Lambretta, che andranno stamattina a processo per direttissima con l'accusa di resistenza aggravata. Il terzo arrestato, con l'accusa di resistenza e anche di lesioni aggravate perché commesse contro gli agenti di polizia. Gli altri due arrestati sono minorenni e di loro si occupa la procura per i minorenni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
