Scontri a Milano al corteo per Gaza | cinque arresti due sono minorenni

Ci sono stati 5 arresti a seguito del corteo che si è svolto ieri, lunedì 22 settembre, per Gaza a Milano. Tra questi, due sarebbero minorenni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La beffa dopo gli scontri di Milano: Sala premierà i violenti del Leoncavallo con una nuova sede (video)

Pro Pal in piazza, tensioni in tutta Italia. Scontri con la polizia a Padova e Milano

ProPal scatenati, alta tensione da Roma a Milano. Scontri a Padova

Il premier commenta gli scontri avvenuti a Milano durante il corteo per Gaza

Tutti contro gli scontri di Milano. Ma per l'opposizione resta il "vulnus" Meloni #Milano #ScontriMilano #PoliticaItaliana #Meloni #Opposizione #Governo #Attualità #Cronaca #Italia #Notizie

L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale. Scontri a Milano, bloccata l'Autostrada a Bologna; Guerriglia in stazione, scontri al corteo e devastazione: 50 agenti feriti e 8 fermati; Sciopero per Gaza, 80 cortei e piazze piene in tutta Italia - Le voci e le immagini della manifestazione di Roma.

Scontri a Milano al corteo per Gaza: cinque arresti, due sono minorenni - Ci sono stati 5 arresti a seguito del corteo che si è svolto ieri, lunedì 22 settembre, per Gaza a Milano. Si legge su fanpage.it

Sciopero per Gaza in tutta Italia, a Milano è guerriglia: 60 agenti feriti - Sono circa cinquanta i rappresentanti delle forze dell’ordine feriti negli scontri con i manifestanti pro Palestina. Lo riporta adnkronos.com