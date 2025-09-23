Scontri a Milano 5 arresti Processate per direttissima due compagne dei centri sociali per resistenza

Centri sociali e anarchici: questa la firma delle violenze inaudite di ieri nel corso della manifestazione pro Gaza. Devono rispondere di resistenza aggravata due ragazze che compariranno nell'aula delle direttissime, al piano terra del Palazzo di giustizia di Milano. È la prima misura all'indomani di un lunedì di guerriglia urbana. Le due sarebbero vicine all' area dei centri sociali. Scontri a Milano, 5 arresti per resistenza e lesioni. Fermati anche due minorenni – che risponderanno eventualmente davanti tribunale dei minori- mentre un giovane comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida.

In questa notizia si parla di: scontri - milano

