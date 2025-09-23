Scomparso Tom Matano disegnò la Mazda MX-5
ROMA (ITALPRESS) – E’ scomparso all’età di 77 anni l’ex designer Mazda, Tom Matano. “Tom non era solo un designer, era una vera icona, una persona calorosa e disponibile, la cui passione per la creazione di veicoli capaci di ispirare gioia e connessione ha profondamente influenzato la filosofia di design in Mazda. Sotto la sua guida visionaria, il mondo ha conosciuto la Mazda MX-5 Miata (NA) con la prima versione del 1989 della leggendaria roadster. Un’auto essenziale, pura, divertente da guidare e alla portata di molti, resa indimenticabile da un design senza tempo che continua a regalare emozioni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
