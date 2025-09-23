Scomparsa di Cinzia Pinna spunta un indagato | ‘L’ultima persona che l’ha vista’

La svolta nelle indagini. C’è un indagato per la scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo di cui non si hanno più notizie dalla notte tra l’11 e il 12 settembre. La Procura di Tempio Pausania, guidata dal procuratore Gregorio Capasso, ha iscritto una persona nel registro degli indagati: si tratterebbe dell’ultima persona che ha visto la giovane prima che svanisse nel nulla. Secondo fonti giudiziarie, si tratta di un atto “tecnico” necessario per consentire agli inquirenti di svolgere alcuni accertamenti. Non è dunque un elemento che, al momento, stabilisce responsabilità dirette, ma che apre la strada ad approfondimenti di natura investigativa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Scomparsa di Cinzia Pinna, spunta un indagato: ‘L’ultima persona che l’ha vista’

Trovato il corpo senza vita di Cinzia Pinna, era scomparsa 12 giorni fa a Palau: c’è un indagato - Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche della 33enne di Castelsardo sparita nel nulla oltre dieci giorni a Palau, in Gallura ... Scrive fanpage.it

Donna scomparsa in Gallura, c'è un'inchiesta - E' stata aperta un'inchiesta e ci sarebbe un indagato per la scomparsa di Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo scomparsa nel nulla la sera dell'11 settembre scorso a Palau. Riporta rainews.it