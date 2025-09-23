Sciopero per Gaza orrore al corteo di Imperia | la maglietta che inneggia alle Br

Tutta l'Italia è letteralmente bloccata dai vari cortei organizzati da sindacati e sinistra per protestare contro "il genocidio in Palestina". Come sempre in questi casi, nelle vie delle nostre città si riversano persone che colgono l'occasione per attaccare il governo Meloni e per sfogare un po' della frustrazione accumulata in questi tre anni di governo di centrodestra. Ma a Imperia si è superato il limite. Il motivo? Uno dei manifestanti che sfilava in centro indossava una maglietta che inneggia alle Brigate Rosse. "Pro Pal del mondo unitevi. Nel giorno della mobilitazione nazionale in favore del destino dei palestinesi, spuntano come funghi striscioni e magliette che alimentano in Italia un clima di odio e intolleranza - ha spiegato il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d'Italia in Commissione Giustizia a Palazzo Madama -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

