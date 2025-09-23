Sciopero per Gaza | oltre 200mila manifestanti in 75 cortei
L'Italia ha mostrato la sua solidarietà verso il popolo palestinese con lo sciopero del 22 settembre. Un'affluenza del genere non si vedeva dalle proteste contro la guerra in Iraq. 🔗 Leggi su Wired.it
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Momenti di tensione a Venezia in occasione della giornata di sciopero generale per Gaza. La polizia ha usato gli idranti contro i manifestanti che hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso del porto.
Sciopero per Gaza, 80 cortei e piazze piene in tutta Italia
Oltre 200mila manifestanti per Gaza. Un'affluenza così non si vedeva dalle proteste per la guerra in Iraq; L'Italia sciopera per Gaza, 80 cortei. Scontri e fermi in alcune città, Meloni: Violenze indegne; Come sono andate le manifestazioni per la Palestina in Italia.
Sciopero per Gaza, i dati della vergogna: Italia bloccata dal 6% dei lavoratori - Che evidenziano come un seppur sparuto gruppo di lavoratori sia in grado di bloccare un intero ... iltempo.it scrive
L'Italia sciopera per Gaza, 80 cortei con almeno 200mila persone: violenze e fermi in alcune città - Via alla seconda giornata di protesta nazionale contro la guerra a Gaza e per esprimere solidarietà ai palestinesi nella Striscia. Come scrive msn.com