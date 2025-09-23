Sciopero per Gaza | oltre 200mila manifestanti in 75 cortei

Wired.it | 23 set 2025

L'Italia ha mostrato la sua solidarietà verso il popolo palestinese con lo sciopero del 22 settembre. Un'affluenza del genere non si vedeva dalle proteste contro la guerra in Iraq. 🔗 Leggi su Wired.it

Oltre 200mila manifestanti per Gaza. Un'affluenza così non si vedeva dalle proteste per la guerra in Iraq; L'Italia sciopera per Gaza, 80 cortei. Scontri e fermi in alcune città, Meloni: Violenze indegne; Come sono andate le manifestazioni per la Palestina in Italia.

