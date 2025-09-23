Sciopero per Gaza | nemmeno le solite provocazioni cancellano il senso nobile della giornata

It.insideover.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così come non ci vuole Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. I luoghi comuni, e i proverbi (questo dicono sia cinese ma chissà.) che tra loro sono i più deliziosi, diventano tali perché in ogni caso contengono un nocciolo di verità. Non ci vuole Einstein per capirlo. Come è facile capire che, se oggi i giornali parlavano solo dei vetri rotti alla Stazione Centrale di Milano e dei feriti tra le forze dell’ordine (ai quali va la nostra massima solidarietà), vuol dire che l’operazione saggio-luna-stolto-dito ha funzionato perfettamente. Purtroppo per noi. E per “noi” intendiamo proprio tutti noi, gli italiani, il Paese e i suoi interessi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

sciopero per gaza nemmeno le solite provocazioni cancellano il senso nobile della giornata

© It.insideover.com - Sciopero per Gaza: nemmeno le solite provocazioni cancellano il senso nobile della giornata

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

sciopero gaza solite provocazioniSciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... Da fanpage.it

sciopero gaza solite provocazioniSciopero oggi per Gaza, scontri in stazione a Milano: caos e cariche. Bologna, autostrada bloccata. Idranti sui manifestanti a Marghera - Lo sciopero generale indetto per lunedì dalle sigle sindacali di base, in segno di solidarietà con ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Gaza Solite Provocazioni