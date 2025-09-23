Sciopero per Gaza | nemmeno le solite provocazioni cancellano il senso nobile della giornata
Così come non ci vuole Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. I luoghi comuni, e i proverbi (questo dicono sia cinese ma chissà.) che tra loro sono i più deliziosi, diventano tali perché in ogni caso contengono un nocciolo di verità. Non ci vuole Einstein per capirlo. Come è facile capire che, se oggi i giornali parlavano solo dei vetri rotti alla Stazione Centrale di Milano e dei feriti tra le forze dell'ordine (ai quali va la nostra massima solidarietà), vuol dire che l'operazione saggio-luna-stolto-dito ha funzionato perfettamente. Purtroppo per noi. E per "noi" intendiamo proprio tutti noi, gli italiani, il Paese e i suoi interessi.
