Sciopero per Gaza | l'Italia si ferma e chi viene fermato in tangenziale applaude
500.000 persone i piazza e la solidarietà delle persone in strada, lo sciopero per la Palestina è un successo eppure politica e giornali si concentrano soprattutto sugli scontri di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Sciopero per Gaza, 80 cortei e piazze piene in tutta Italia #ScioperoPerGaza #FreeGaza #PaceInPalestina #ItaliaConGaza #Manifestazione #DirittiUmani #StopAllaGuerra #Solidarietà #Protesta #Corteo - X Vai su X
Tensione a Napoli durante lo sciopero per Gaza: i manifestanti hanno sfondato e raggiunto i binari - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, 80 cortei e piazze piene in tutta Italia - Le voci e le immagini della manifestazione di Roma; LA GIORNATA - L'Italia in piazza per Gaza, c'è lo sciopero generale; Sciopero per Gaza, si ferma l'Italia: bloccati i porti, la A1 a Bologna, scontri in stazione a Milano.
Manifestazione per Gaza: decine di migliaia di persone scese in piazza per lo sciopero generale, da Milano a Napoli - A Milano erano diecimila nonostante la pioggia, mentre a Roma è stata occupata la stazione Termini. Secondo wired.it
Italia in sciopero per Gaza: scuole e treni a rischio oggi 22 settembre - Sciopero generale per Gaza: Usb e sindacati di base convocano l’astensione dal lavoro del 22 settembre. Segnala notizie.it