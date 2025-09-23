Sciopero per Gaza il deltaplano della discordia
Il gruppo Facebook "Giovani Palestinesi Firenze" posta il video del deltaplano che ha sorvolato il corteo di Calenzano (deltaplano di proprietà di un fotografo che usa il suo mezzo come un drone) ed è subito polemica per il rimando al 7 ottobre e ad Hamas. Gli organizzatori del corteo, al "Corriere della sera", rimandano al mittente ogni addebito in tal senso: "Non scherziamo per favore, in un momento così queste strumentalizzazioni sono pericolose, la nostra piattaforma è di solidarietà a Gaza. Nessuno, tra i diecimila in corteo, ha fatto quel riferimento". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
sciopero - gaza
Il deltaplano sul corteo per Gaza sui giornali diventa “apologia del 7 ottobre”. La vera storia: “Era un gesto di pace” - "Lite tra i coordinatori della Freedom Flotilla, con dimissioni e accuse pubbliche, poiché la componente islamica trova che gli attivisti Lgbt partecipanti all'iniziativa a ... Da ilfattoquotidiano.it
Un deltaplano sorvola il corteo per Gaza a Calenzano, gli organizzatori: «Non è un riferimento agli attacchi di Hamas, non scherziamo» - Sui social scoppia il caso: per qualcuno ricorda gli attacchi a Israele del 7 ottobre, avvenuti anche con i deltaplani. Scrive msn.com