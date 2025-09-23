Sciopero per Gaza Enrico Galiano posta la foto dei bambini tra le macerie | Scontri a Milano ti fanno arrabbiare più di questo?

«Ma certo, ogni violenza è da condannare. Però se i disordini di ieri a Milano ti fanno arrabbiare più di questo, forse devi farti due domande». Enrico Galiano, dopo lo sciopero di Gaza di ieri, lunedì 22 settembre, che ha visto centinaia di migliaia di persone in corteo pacifico nelle città di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: sciopero - gaza

"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita

"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

Momenti di tensione a Venezia in occasione della giornata di sciopero generale per Gaza. La polizia ha usato gli idranti contro i manifestanti che hanno provato ad avanzare in corteo verso l'ingresso del porto. - facebook.com Vai su Facebook

Sciopero per Gaza, 80 cortei e piazze piene in tutta Italia #ScioperoPerGaza #FreeGaza #PaceInPalestina #ItaliaConGaza #Manifestazione #DirittiUmani #StopAllaGuerra #Solidarietà #Protesta #Corteo - X Vai su X

Sciopero per Gaza, Enrico Galiano posta la foto dei bambini tra le macerie: «Scontri a Milano ti fanno arrabbiare più di questo?»; Sciopero, Galiano e la foto di bimbi a Gaza: “Se i disordini a Milano ti fanno arrabbiare più di questo devi farti due domande”; Lo sciopero per Gaza nelle piazze, da Genova a Roma manifestazioni in tutta Italia.

Sciopero, Galiano e la foto di bimbi a Gaza: “Se i disordini a Milano ti fanno arrabbiare più di questo devi farti due domande” - Ieri l’Italia intera si è fermata per lo sciopero generale per attirare l’attenzione sul genocidio che sta avendo luogo a Gaza ai danni dei palestinesi. Come scrive tecnicadellascuola.it

Sciopero per Gaza in Toscana, cortei da Pisa a Calenzano. Manifestanti in FiPiLi, presidio al porto di Livorno - Scatta la mobilitazione indetta dal sindacato di base, dopo quella della Cgil di venerdì 19 settembre. Segnala lanazione.it