Sciopero per Gaza Conte | Disordini a Milano? Non prendiamoci in giro la notizia è che migliaia di persone hanno più dignità del governo

Ilfattoquotidiano.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ I disordini a Milano durante la manifestazione per Gaza? Non facciamoci distrarre. La notizia è che migliaia e migliaia di persone hanno dimostrato più coraggio e dignità del governo in carica. Condanniamo fermamente gli episodi di violenza ed espriimiamo solidarietà ai poliziotti feriti. Ma non facciamoci prendere in giro, la questione fondamentale resta: perché i cittadini mostrano più coraggio e dignità di chi governa? “. Sono le parole pronunciate a Fano dal presidente del M5s Giuseppe Conte davanti a un Politeama gremito, in un incontro elettorale che ha visto sul palco anche Pier Luigi Bersani per sostenere la candidatura di Matteo Ricci, europarlamentare Pd in corsa alla presidenza della Regione Marche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

