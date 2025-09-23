“Credo che sia cosa buona e giusta manifestare contro il massacro e il genocidio a Gaza. E so, perché è cronaca, che le parole usate dalla presidente del Consiglio, dal presidente del Senato e dal leader della Lega nei confronti dei violenti di Milano non sono state pronunciate contro quello che sta accadendo a Gaza “. Così a Otto e mezzo (La7) il direttore di Limes Lucio Caracciolo commenta le condanne di Giorgia Meloni, Ignazio La Russa e Matteo Salvini sui disordini avvenuti alla Stazione Centrale di Milano, in occasione dello sciopero generale in solidarietà con Gaza. E aggiunge: “Mi pare che ci sia una certa discrasia: come si fa a mettere insieme le violenze di Milano e il massacro di Gaza? Sono due cose completamente diverse”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero per Gaza, Caracciolo a La7: “Dal governo Meloni parole dure su violenti di Milano, silenzio sul genocidio”