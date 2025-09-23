Sciopero il 26 settembre negli aeroporti di tutta Italia | orari e voli garantiti

Non si fermano gli scioperi a settembre in tutta Italia. Dopo le due mobilitazioni nazionali di venerdì 19 e di lunedì 22, indetti da Cgil e sindacati di base per tutte le categorie, a sostegno di Gaza e della missione umanitaria Sumud Global Flotilla, anche venerdì 26 farà segnare una giornata di agitazione, in particolare nel comparto aereo. A incrociare le braccia i dipendenti di Volotea, Wizz Air e il personale dei servizi di handling di numerosi scali da Nord a Sud iscritti a diverse sigle, che hanno proclamato l’astensione dal servizio per protestare contro le condizioni contrattuali e di lavoro inadeguate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sciopero il 26 settembre negli aeroporti di tutta Italia: orari e voli garantiti

In questa notizia si parla di: sciopero - settembre

Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre

Crisi Stm, Uilm: "Muro di gomma dell'azienda sulle ferie estive, sciopero prorogato al 15 settembre"

Napoli, sciopero degli asili comunali l’11 settembre. Cgil, Cisl e Uil: “No a privatizzazione”

Roma Mobilità. . #Tgm 22 settembre ore 17 #romamobilita #sciopero #bus #metro #atac - facebook.com Vai su Facebook

Già 65 le piazze dello sciopero generale del 22 settembre: la mobilitazione cresce. Blocchiamo tutto, con la #Palestina nel cuore! #GlobalSumudFlotilla - X Vai su X

Sciopero il 26 settembre negli aeroporti di tutta Italia: orari e voli garantiti; Sciopero aereo del 26 settembre: 24 ore di stop negli aeroporti italiani; Sciopero aerei del 26 settembre: disagi a Milano Malpensa e Linate e per voli Wizz Air e Volotea.

Sciopero aereo del 26 settembre: 24 ore di stop negli aeroporti italiani - Sciopero aereo del 26 settembre 2025: stop nazionale di 24 ore in tutti gli aeroporti italiani. Scrive agrpress.it

Annunciato sciopero nazionale aerei: gli orari e le fasce garantite - Scioperi in vista e voli a rischio per la mobilitazione del personale aereo: ecco le fasce orarie protette, le compagnie coinvolte e i consigli per i passeggeri ... Scrive catania.liveuniversity.it