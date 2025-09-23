Sciopero generale per la Palestina | quando il saggio indica il genocidio lo stolto guarda le vetrine di Milano

Partiamo da un assunto: il modo in cui si comunica una cosa finisce per definirla, quella cosa. Quindi, il modo in cui viene diffusa una notizia definisce la notizia stessa. Ho deciso di partire da questa premessa (ovvia per molti, ma non per tutti) perché il modo in cui è stato raccontato lo sciopero di ieri rivela molto poco dello sciopero in sé, ma tutto di chi ha scelto di farne una narrazione precisa. Del resto, non è certo una novità che una notizia, seppur vera, sia manovrabile e strumentalizzabile. Sciopero per Gaza: Giorgia Meloni e la scelta (strumentale) di puntare i riflettori su Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

