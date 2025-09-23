Sciopero generale per la Palestina | quando il saggio indica il genocidio lo stolto guarda le vetrine di Milano
Partiamo da un assunto: il modo in cui si comunica una cosa finisce per definirla, quella cosa. Quindi, il modo in cui viene diffusa una notizia definisce la notizia stessa. Ho deciso di partire da questa premessa (ovvia per molti, ma non per tutti) perché il modo in cui è stato raccontato lo sciopero di ieri rivela molto poco dello sciopero in sé, ma tutto di chi ha scelto di farne una narrazione precisa. Del resto, non è certo una novità che una notizia, seppur vera, sia manovrabile e strumentalizzabile. Sciopero per Gaza: Giorgia Meloni e la scelta (strumentale) di puntare i riflettori su Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani
Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti
OR.S.A. Porti sostiene lo sciopero generale proclamato da USB contro il genocidio in Palestina; Un genocidio si riconosce sempre; Premio Caccuri 2025, vince Gad Lerner con il saggio sul rapporto tra Israele e Palestina.
Sciopero per Gaza in diretta, l'Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l'autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta
Sciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università - Chi incrocia le braccia punta a manifestare la propria solidarietà alla popolazione palestinese e il supporto alla missione della Global Sumud Flotilla