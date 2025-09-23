Sciopero generale per la Palestina | quando il saggio indica il genocidio lo stolto guarda le vetrine di Milano

Donnapop.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partiamo da un assunto: il modo in cui si comunica una cosa finisce per definirla, quella cosa. Quindi, il modo in cui viene diffusa una notizia definisce la notizia stessa. Ho deciso di partire da questa premessa (ovvia per molti, ma non per tutti) perché il modo in cui è stato raccontato lo sciopero di ieri rivela molto poco dello sciopero in sé, ma tutto di chi ha scelto di farne una narrazione precisa. Del resto, non è certo una novità che una notizia, seppur vera, sia manovrabile e strumentalizzabile. Sciopero per Gaza: Giorgia Meloni e la scelta (strumentale) di puntare i riflettori su Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

sciopero generale per la palestina quando il saggio indica il genocidio lo stolto guarda le vetrine di milano

© Donnapop.it - Sciopero generale per la Palestina: quando il saggio indica il genocidio, lo stolto guarda le vetrine di Milano

In questa notizia si parla di: sciopero - generale

«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo

In India cresce l'adesione allo sciopero generale di domani

Al via lo sciopero generale in India, paralizzati i trasporti

OR.S.A. Porti sostiene lo sciopero generale proclamato da USB contro il genocidio in Palestina; Un genocidio si riconosce sempre; Premio Caccuri 2025, vince Gad Lerner con il saggio sul rapporto tra Israele e Palestina.

sciopero generale palestina saggioSciopero per Gaza in diretta, l’Italia in corteo: pesanti scontri a Milano, bloccate la stazione Termini a Roma e l’autostrada a Bologna - Le ultime notizie sullo sciopero generale per Gaza oggi, 22 settembre, e gli aggiornamenti sulla guerra in diretta ... fanpage.it scrive

sciopero generale palestina saggioSciopero per Gaza oggi, 22 settembre. Disagi su treni, bus, ma anche per sanità, scuole e università - Chi incrocia le braccia punta a manifestare la propria solidarietà alla popolazione palestinese e il supporto alla missione della Global Sumud Flotilla ... Da repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Sciopero Generale Palestina Saggio