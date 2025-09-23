Sciopero generale per Gaza 22 settembre | 100mila manifestanti in oltre 70 città
Una giornata di sciopero generale ha attraversato l’Italia con imponenti manifestazioni in oltre settanta città a sostegno di Gaza. Decine di migliaia di persone, tra cui studenti, famiglie e lavoratori, hanno sfilato in corteo per chiedere lo stop al conflitto e la pace, causando significativi disagi alla circolazione e ai trasporti. Mobilitazione nazionale tra cortei . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Gli attivisti pro Palestina, in occasione dello sciopero generale, hanno organizzato un presidio all'ingresso del porto bloccando i veicoli in entrata e uscita dallo scalo.... - facebook.com Vai su Facebook
A Torino la giornata di sciopero generale per Gaza è iniziata sotto la pioggia con blocchi agli ingressi del Campus Einaudi e di altre scuole. Gli studenti si sono radunati in piazza Arbarello e si muoveranno verso piazza Carlo Felice, davanti a Porta Nuova, per - X Vai su X
Sciopero Gaza, oggi l’Italia in piazza. Milano, scontri con la polizia. Bologna, bloccata la A14; Sciopero generale per Gaza, cortei in Italia. A Milano scontri manifestanti-forze ordine; Sciopero per Gaza, 80 cortei e piazze piene in tutta Italia - Le voci e le immagini della manifestazione di Roma.
Il 22 settembre è sciopero generale, l'Italia si ferma per Gaza - I sindacati base chiedono lo stop all'economia di guerra e un cambio di rotta all'Europa. Secondo wired.it
Manifestazione per Gaza: decine di migliaia di persone scese in piazza per lo sciopero generale, da Milano a Napoli - A Milano erano diecimila nonostante la pioggia, mentre a Roma è stata occupata la stazione Termini. Da wired.it