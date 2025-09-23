Sciopero e cortei per Gaza In mille sfilano in piazza Scuola a ’singhiozzo’

Una cinquantina di auto in corteo per la città e un migliaio di persone riunite in piazza della Libertà per chiedere la pace a Gaza e uno Stato per il popolo palestinese. Il maltempo di ieri pomeriggio non ha fermato la determinazione di tanti cesenati che in occasione della giornata di sciopero organizzata a livello nazionale proprio in merito ai fatti che stanno infiammando il Medio Oriente, hanno voluto far sentire la loro voce solidale alla Palestina. La giornata era iniziata con tanti studenti giovani e giovanissimi che in mattinata si sono ritrovati in giro per la città per via degli effetti dell’annullamento delle lezioni in numerose scuole cittadine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sciopero e cortei per Gaza. In mille sfilano in piazza. Scuola a ’singhiozzo’

