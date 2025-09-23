Scintille in Aula FdI contro gli scioperi per Gaza | Strumentalizzata una tragedia Le opposizioni insorgono

Scintille alla Camera tra maggioranza e opposizione sugli scioperi per Gaza organizzati ieri, 22 settembre, in tutta Italia. Il capogruppo di FdI, Galeazzo Bignami, in apertura di seduta ha chiesto che il ministro degli Interni Matteo Piantedosi riferisca su “quanto accaduto ieri” durante i cortei per Gaza. Bignami ha espresso “solidarietà alle forze dell’ordine” e affermato che “c’è chi, strumentalizzando una tragedia ha cercato di portare un attacco alle istituzioni”. “Se dobbiamo scegliere tra chi blocca i treni e chi porta la divisa, noi stiamo dalla parte dei ragazzi che portano la divisa”, ha aggiunto Bignami. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

