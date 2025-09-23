Schlein | Uniti possiamo battere centrodestra alle regionali e alle politiche – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 "Alle elezioni prossime elezioni regionali uniti e compatti possiamo battere il centrodestra. Come possiamo fare anche alle prossime politiche". Lo ha detto la segretaria del Partito democratico Schlein alla Direzione del partito. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

