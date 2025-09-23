Schlein | Premier ha parlato su ' Telemeloni' di pastarelle mentre omologhi riconoscevano Palestina – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 “La presidente è andata su telmeloni a parlare di pastarelle. Proprio nelle ore in cui i suoi omologhi del Regno Unito, dell'Australia, del Canada e ieri anche della Francia, annunciavano il riconoscimento dello Stato di Palestina.” Così la Segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
