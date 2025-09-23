Schlein | Premier è andata a ‘Telemeloni’ a parlare di pastarelle anziché di Gaza – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 “La presidente è andata a ‘Telemeloni’ a parlare di pastarelle mentre alcuni omologhi annunciavano il riconoscimento dello Stato di Palestina. Sappiamo che la premier ama il genere fantasy, ma devo dire che ce ne vuole tanta di fantasia per dire, come ha detto in questi giorni, che ha le tv e i giornali contro quando controllano quella pubblica, buona parte di quella privata, hanno giornali nazionali e locali e portano pure in Parlamento gli editori di questi giornali. per assicurarsi la fedeltà.” Così la Segretaria del Partito democratico, Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

