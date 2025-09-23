Schlein | Meloni condanna le violenze di Milano ma non dice nulla sui crimini di Netanyahu a Gaza – Video

“ Giorgia Meloni chiede a tutte le forze politiche di condannare i manifestanti di Milano. Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza ma mentre noi condanniamo sempre, stiamo ancora aspettando che lei condanni i crimini di Netanyahu a Gaza e in Cisgiordania”. Lo ha detto la segretaria dem, Elly Schlein, di fronte alla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Schlein: “Meloni condanna le violenze di Milano ma non dice nulla sui crimini di Netanyahu a Gaza” – Video

In questa notizia si parla di: schlein - meloni

