Meloni è No Vannacci: "Ci fa perdere le elezioni". FdI punta alla Lombardia e spinge per l'uscita anticipata di Fontana Giorgia Meloni non vuole "vannaccizzare" il governo. E non lo nasconde. La leader di Fratelli d'Italia è sempre più infastidita dalle uscite del
Schlein infastidita da Gualtieri ospite con Meloni in Rai, ma anche con Anci. Un pasticcino - Nel Pd la fantasia decolla: l'evento con la premier e il sindaco di Roma è stato organizzato con l'associazione dei comuni guidata da Manfredi. Da ilfoglio.it
