Schlein | Ci opporremo a separazione carriere anche con referendum – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2025 "Noi ci opporremo alla separazione delle carriere "anche quando sarà il momento di un referendum costituzionale che sicuramente arriverà". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, nella relazione alla direzione del partito, in corso al Nazareno Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
