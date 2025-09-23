Schlein carica il Pd | Uniti si vince E attacca Meloni su Gaza
AGI - Elly Schlein chiede ai dirigenti del Partito Democratico un massimo sforzo sui territori che andranno al voto, a cominciare dalle Marche. La richiesta è stata fatta durante la direzione nazionale, la prima in circa sette mesi, dopo quella che diede la spinta alla campagna referendaria sul lavoro. La relazione è stata definita "motivazionale". Dopo aver affrontato temi di politica estera e interna sui quali il Pd continua a sfidare maggioranza e governo, la segretaria dem si è soffermata sulla sfida nei territori. "Dopo 15 anni e un lungo e paziente lavoro, siamo riusciti a mettere in campo la stessa alleanza progressista in tutte le regioni. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: schlein - carica
Nel Pd è tutti contro Schlein. Gentiloni suona la carica: “Non c'è alternativa al governo Meloni”
Del tutto legittimo che @sbonaccini stia con Schlein. Però allora lasci la carica di presidente del Pd che per prassi consolidata spetta alla minoranza - X Vai su X
Partito Democratico Comune di Ferrara. . Resoconto della sesta serata di festa. Una serata che ci dà tanto coraggio, la carica ce l'ha suonata Pierluigi Bersani!!! Continuiamo domani con la segretaria Elly Schlein alle 19 - facebook.com Vai su Facebook
Elly Schlein dà la carica al Pd: Entrate nelle case dei ferraresi. Andiamo a vincere nel 2029; Marche, il banco di prova del centrosinistra per sfidare Acquaroli; Schlein suona la carica: “Uniti in tutte le regioni”, ma Conte frena: “Nessuna alleanza strutturale”.
Pd, tutti contro Schlein. Gentiloni suona la carica: “Non c'è alternativa al governo Meloni” - Di lui sono note le buone maniere, l’eloquio morbido da consesso internazionale, il romanesco scanzonato che usa come vezzo e qualche piccolo ... Da iltempo.it
Campania: Schlein, 'è stato faticoso ma giusto arrivare con partito e coalizione uniti' - Un bel segnale di rinnovamento candidare una persona onesta, capace, competente, umile nell'ascolto". lagazzettadelmezzogiorno.it scrive