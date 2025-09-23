Schlein carica il Pd | Uniti si vince E attacca Meloni su Gaza

AGI - Elly Schlein chiede ai dirigenti del Partito Democratico un massimo sforzo sui territori che andranno al voto, a cominciare dalle Marche. La richiesta è stata fatta durante la direzione nazionale, la prima in circa sette mesi, dopo quella che diede la spinta alla campagna referendaria sul lavoro. La relazione è stata definita "motivazionale". Dopo aver affrontato temi di politica estera e interna sui quali il Pd continua a sfidare maggioranza e governo, la segretaria dem si è soffermata sulla sfida nei territori. "Dopo 15 anni e un lungo e paziente lavoro, siamo riusciti a mettere in campo la stessa alleanza progressista in tutte le regioni. 🔗 Leggi su Agi.it

