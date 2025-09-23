Schlein alla direzione Pd | Coalizione regionali vincerà le prossime politiche E sugli scontri | Meloni usa i violenti per ignorare il grido di chi protesta
«Questa alternativa che abbiamo messo in piedi alle regionali, sarà quella che vincerà alle prossime elezioni politiche ». Ne è certa Elly Schlein, la segretaria del Pd, che ha scelto di chiudere così la direzione nazionale del partito convocata oggi 23 settembre. Appena 5 giorni prima del voto cruciale nelle Marche, che inaugurerà una tornata con 7 regioni al voto. Il vertice nazionale si è svolto senza l’ala riformista, di cui fa parte l’attuale presidente del Copasir Lorenzo Guerini: «Così serve solo a spingere le regionali, sosteniamo i candidati ma avevamo chiesto un confronto vero e costruttivo». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: schlein - direzione
L’estate militante di Schlein tra direzione, assemblea nazionale e feste dell’Unità (con Renzi)
Regionali, Schlein tesse tela possibile direzione entro luglio
Schlein non vuole il confronto: la direzione del Pd si fa in "smartworking"
=== L'inutile Direzione Pd, e la svolta necessaria invocata da Gentiloni https://linkiesta.it/2025/09/direzione-pd-gentiloni-alternativa-schlein/… via @Linkiesta - X Vai su X
Schlein e la paura di perdere nelle Marche. Direzione Pd prima del voto per evitare processi. Aleggia lo sprettro della sconfitta di Matteo Ricci. Ettore Rosato: “Vince Acquaroli”. Il complotto dei sondaggi e del 2-0 a favore di Meloni. Di Carmelo Caruso - facebook.com Vai su Facebook
Schlein alla direzione Pd: «Coalizione regionali vincerà le prossime politiche». E sugli scontri: «Meloni usa i violenti per ignorare il grido di chi protesta»; Schlein a Direzione Pd: Continuiamo a lavorare insieme senza indugiare in competizioni interne; Regionali, Schlein: «Fico è il volto del rinnovamento in Campania».
Schlein alla direzione Pd: «Coalizione regionali vincerà le prossime politiche». E sugli scontri: «Meloni usa i violenti per ignorare il grido di chi protesta» - La riunione nazionale del Pd è stata disertata dalla corrente riformista: «Convocata a ridosso delle regionali, non serve al confronto» ... Scrive open.online
**Pd: regionali e Gaza a direzione dem, Schlein a Meloni 'basta criminalizzare dissenso'** - "Questa alternativa che abbiamo messo in piedi alle regionali, sarà quella che vincerà alle prossime elezioni politiche". Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it