Schlein alla direzione Pd | Coalizione regionali vincerà le prossime politiche E sugli scontri | Meloni usa i violenti per ignorare il grido di chi protesta

«Questa alternativa che abbiamo messo in piedi alle regionali, sarà quella che vincerà alle prossime elezioni politiche ». Ne è certa Elly Schlein, la segretaria del Pd, che ha scelto di chiudere così la direzione nazionale del partito convocata oggi 23 settembre. Appena 5 giorni prima del voto cruciale nelle Marche, che inaugurerà una tornata con 7 regioni al voto. Il vertice nazionale si è svolto senza l’ala riformista, di cui fa parte l’attuale presidente del Copasir Lorenzo Guerini: «Così serve solo a spingere le regionali, sosteniamo i candidati ma avevamo chiesto un confronto vero e costruttivo». 🔗 Leggi su Open.online