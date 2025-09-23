Schio il padovano Peruzzo debutta a podio sulla Clio

Era tutto nuovo, a eccezione delle strade di un Rally Città di Schio che lo ha visto protagonista dalla fine degli anni novanta, ma Fabio Peruzzo ha risposto presente, centrando il podio alla prima sulla Renault Clio Williams gruppo A. Sceso in campo sull'esemplare messo a disposizione da Dream. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

