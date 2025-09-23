Schillaci | Api essenziali per ecosistemi loro tutela priorità sanitaria e sociale

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Le api rivestono un ruolo essenziale per l'equilibrio degli ecosistemi, per la sicurezza alimentare e per la salute animale. Rappresentano, a pieno titolo, indicatori biologici della qualità ambientale e contribuiscono, attraverso l'impollinazione, alla conservazione della biodiversità e alla produttività agricola. In questo senso, la loro tutela si inserisce pienamente nell'approccio One Health che . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schillaci - essenziali

Schillaci: Api essenziali per ecosistemi, loro tutela priorità sanitaria e sociale; Schillaci: “Api essenziali per ecosistemi, loro tutela priorità sanitaria e sociale”.

schillaci api essenziali ecosistemiSchillaci: "Api essenziali per ecosistemi, loro tutela priorità sanitaria e sociale" - "Le api rivestono un ruolo essenziale per l'equilibrio degli ecosistemi, per la sicurezza alimentare e per la salute animale. Secondo adnkronos.com

schillaci api essenziali ecosistemiSchillaci, 'tutela delle api priorità sanitaria e sociale' - "Le api rivestono un ruolo essenziale per l'equilibrio degli ecosistemi, per la sicurezza alimentare e per la salute animale. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Schillaci Api Essenziali Ecosistemi