schianto in superstrada grave ragazzo 21 anni

Giornata da incubo sull’Ascoli-Mare direzione ovest a seguito di un incidente stradale accaduto nei pressi del casello autostradale di San Benedetto, nel quale sono rimaste ferite due persone, una in modo grave e dove la viabilità è rimasta interrotta per tre ore, dalle 10,20 alle 13,20. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, il personale della potes -118 di San Benedetto, la polizia stradale di San Benedetto e personale dell’Anas. Si è trattato di un sinistro piuttosto severo nel quale è rimasto coinvolto un furgone refrigerato che trasportava latte di una nota azienda, condotto da E. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

