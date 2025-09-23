Schianto in superstrada Grave ragazzo 21 anni
Giornata da incubo sull’Ascoli-Mare direzione ovest a seguito di un incidente stradale accaduto nei pressi del casello autostradale di San Benedetto, nel quale sono rimaste ferite due persone, una in modo grave e dove la viabilità è rimasta interrotta per tre ore, dalle 10,20 alle 13,20. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto, il personale della potes -118 di San Benedetto, la polizia stradale di San Benedetto e personale dell’Anas. Si è trattato di un sinistro piuttosto severo nel quale è rimasto coinvolto un furgone refrigerato che trasportava latte di una nota azienda, condotto da E. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
