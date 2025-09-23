Schiaffo Ue a Big Tech Usa | giù le mani dai dati finanziari degli utenti in Europa
Le Big Tech americane non potranno gestire i dati finanziari degli utenti dell’Unione Europea raccolti tramite le applicazioni digitali di pagamento. La regolamentazione comunitaria sulla condivisione dei dati finanziari e sulla regolamentazione dei sistemi di pagamento digitale, a cui Bruxelles sta lavorando, infatti, appare destinata a non consentire alle aziende tecnologiche di poter accedere ai big data generati dai consumatori del Vecchio Continente. Lo segnala il Financial Times, sottolineando come la proposta mira a escludere Meta, Apple, Amazon e Google e ha tre principali sostenitori. Germania, Commissione, banche: scacco a Big Tech. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: schiaffo - tech
Trump minaccia nuovi dazi all'Ue per la sentenza su Google: «L'Europa fermi gli attacchi contro le aziende Usa»; Dazi Trump, l’Ue frena sulle contromisure. Von der Leyen: “Meglio soluzione negoziata”; L'Ue si compatta: 'Saremo fermi, colpiamo le Big Tech'.
La mossa. «Stop alle Big tech Usa nel nuovo mercato Ue dei servizi finanziari» - La decisione potrebbe però provocare la reazione di Washington anche sul fronte dei dazi ... Secondo msn.com
UE pronta a escludere le Big Tech dal sistema di condivisione dei dati finanziari - Nonostante le minacce del presidente statunitense Donald Trump di imporre tariffe punitive ai Paesi che "discriminano" le aziende americane, l'Unione Europea si prepara a escludere Meta, Apple, Google ... Riporta msn.com