Le Big Tech americane non potranno gestire i dati finanziari degli utenti dell’Unione Europea raccolti tramite le applicazioni digitali di pagamento. La regolamentazione comunitaria sulla condivisione dei dati finanziari e sulla regolamentazione dei sistemi di pagamento digitale, a cui Bruxelles sta lavorando, infatti, appare destinata a non consentire alle aziende tecnologiche di poter accedere ai big data generati dai consumatori del Vecchio Continente. Lo segnala il Financial Times, sottolineando come la proposta mira a escludere Meta, Apple, Amazon e Google e ha tre principali sostenitori. Germania, Commissione, banche: scacco a Big Tech. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Schiaffo Ue a Big Tech Usa: giù le mani dai dati finanziari degli utenti in Europa