Schiaffi calci pugni e minacce di morte alla madre Arriva la condanna per la figlia violenta

Riminitoday.it | 23 set 2025

Una lunga serie di angherie quelle che, una 40enne, aveva messo in atto nei confronti della madre 68enne e, adesso, per la donna è arrivata la condanna per maltrattamenti in famiglia. Il gup del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha ritenuto colpevole l'imputata nonostante una perizia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: schiaffi - calci

