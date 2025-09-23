Schiaffi calci pugni e minacce di morte alla madre Arriva la condanna per la figlia violenta

Una lunga serie di angherie quelle che, una 40enne, aveva messo in atto nei confronti della madre 68enne e, adesso, per la donna è arrivata la condanna per maltrattamenti in famiglia. Il gup del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, ha ritenuto colpevole l'imputata nonostante una perizia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

