Schiacciato da una balla di juta con una tonnellata di polimeri | operaio muore nel Chietino
La tragedia è avvenuta nella notte a Torino di Sangro. L’uomo, Rosario Di Palma, è stato travolto da un sacco di polimeri. Era un operaio nel settore manifatturiero. La procura di Vasto apre un'inchiesta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chieti, operaio muore schiacciato da una balla di juta a Torino di Sangro
Tragedia in fabbrica a Vasto, operaio 52enne muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata
Chieti, operaio muore sul lavoro: schiacciato da balla di juta
Un operaio è morto schiacciato da una balla di juta - Un uomo di 52 anni di Vasto è morto la notte scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, schiacciato da una balla di juta contenente una tonnellata di polimeri. Da ansa.it
Operaio muore schiacciato da una balla di juta da una tonnellata - Lavorava in una ditta del chietino che si occupa di stampaggio di materie plastiche. Scrive lasicilia.it