Schiacciato da sacco di juta nel Chietino morto un operaio
(Adnkronos) – Infortunio mortale sul lavoro, la notte scorsa, in un'azienda a Torino di Sangro (Chieti). Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un pesante sacco di juta all'interno della Prima Eastern, una ditta che si occupa di stampaggio a iniezione di materie plastiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: schiacciato - sacco
Operaio di 52 anni viene schiacciato da un sacco di una tonnellata e muore
Stefano Bottaro muore schiacciato da un muletto, il datore di lavoro: «Non doveva caricare quel camion, non era compito suo» - facebook.com Vai su Facebook
Chieti, incidente sul lavoro oggi: operaio muore schiacciato da un sacco a Torino di Sangro; Schiacciato da sacco di juta nel Chietino, morto un operaio; Schiacciato da sacco di juta nel Chietino, morto un operaio.
Schiacciato da un sacco di juta durante il turno, operaio muore nel Chietino. Nuova tragedia sul lavoro - Infortunio mortale sul lavoro, la notte scorsa, in un'azienda a Torino di Sangro (Chieti). Riporta affaritaliani.it
Schiacciato da sacco di juta nel Chietino, morto un operaio - Un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un pesante sacco di juta all'interno della ... Come scrive msn.com