Scene da incubo al pronto soccorso | aggredisce l’ex compagna carabinieri lo fermano

La scena all'ospedale di Cantù è degenerata in pochi minuti: lui che strattona l'ex compagna davanti a tutti, lei che cerca di divincolarsi, le guardie giurate che intervengono senza riuscire a calmarlo. A fermarlo ci hanno pensato i carabinieri, chiamati d'urgenza dopo l'ennesimo spintone.

