Scende dall'auto rimasta in panne in autostrada e si allontana a piedi travolto e ucciso da una vettura sull'A4

Un uomo è stato travolto nei pressi di Novara sull'A4. A quanto si apprende, la vittima dell'incidente d'auto era a piedi quando una vettura lo ha investito e ucciso. Il conducente della macchina non si sarebbe fermato, forse ignaro di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scende dall’auto e viene ucciso da un altro veicolo: arrivato in Germania dal Salento, Daniel muore a 21 anni

Scende dall'auto e palpeggia una 14enne: aggredito e arrestato uomo di mezz'età - Grave episodio avvenuto nella tarda serata di Lunedì 15 Settembre a Taranto, nel quartiere Tamburi: una ragazza di 14 anni è rimasta vittima di ... Come scrive ilsipontino.net

Scende dall’auto per mettersi in salvo dopo un incidente e viene travolta: Sofia Galante muore a 19 anni - Tragedia sulla A35 Brebemi, dove una ragazza di 19 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. Da leggo.it