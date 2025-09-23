Scende dall'auto per chiudere il garage ma non aziona il freno a mano e viene travolta | morta infermiera 55enne

Patrizia Sciambarella è deceduta il 23 settembre dopo essere stata travolta dalla sua stessa auto a Castiglione delle Stiviere (Mantova). La 55enne era scesa dal veicolo per chiudere la porta del garage, ma avrebbe dimenticato di azionare il freno a mano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

