Scende dall’auto in panne sull’autostrada e viene travolto e ucciso

(Adnkronos) – Un uomo di circa 50 anni è stato investito e ucciso, la notte scorsa, a Novara, sull'autostrada Torino-Milano all'altezza del km 85+100 in direzione Milano. Sul caso sta indagando la polizia stradale, intervenuta sul posto con il 118. Gli agenti stanno cercando di risalire all'investitore che non si è fermato dopo l'incidente.
