Scende dall’auto in panne | camionista triestino investito e ucciso sull’A4 caccia al pirata della strada

Notizieaudaci.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’incidente nella notte. Un uomo di 53 anni, residente a Trieste e camionista di professione, è stato investito e ucciso nella notte lungo l’ autostrada A4, nel tratto tra Novara Ovest e Novara Est, in direzione Milano. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, l’uomo viaggiava a bordo di una Citroën C1 rimasta senza carburante. Dopo essersi fermato all’altezza del km 85, nei pressi del ponte sull’Agogna, ha deciso di scendere dal veicolo per cercare aiuto. Travolto e abbandonato. Mentre si trovava in corsia, probabilmente per tentare di fermare qualcuno disposto ad aiutarlo, è stato travolto da un mezzo in transito, con ogni probabilità un camion. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

