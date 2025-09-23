Scende dall’auto in panne | camionista triestino investito e ucciso sull’A4 caccia al pirata della strada
L’incidente nella notte. Un uomo di 53 anni, residente a Trieste e camionista di professione, è stato investito e ucciso nella notte lungo l’ autostrada A4, nel tratto tra Novara Ovest e Novara Est, in direzione Milano. Secondo le prime ricostruzioni della Polizia stradale, l’uomo viaggiava a bordo di una Citroën C1 rimasta senza carburante. Dopo essersi fermato all’altezza del km 85, nei pressi del ponte sull’Agogna, ha deciso di scendere dal veicolo per cercare aiuto. Travolto e abbandonato. Mentre si trovava in corsia, probabilmente per tentare di fermare qualcuno disposto ad aiutarlo, è stato travolto da un mezzo in transito, con ogni probabilità un camion. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: scende - dall
Scende dall’auto e viene ucciso da un altro veicolo: arrivato in Germania dal Salento, Daniel muore a 21 anni
Macron offre la mano a Brigitte mentre scende dall’aereo, lei lo ignora
Taremi sempre più lontano dall’Inter! Un agente scende in campo
Autostrada A4, scende dall’auto in panne nella notte e viene investito e ucciso - X Vai su X
Arriva il taglio Irpef in manovra: l’aliquota scende dal 35% al 33% per i redditi fino a 60mila euro. Una misura che interessa oltre 13,6 milioni di contribuenti e che il Governo presenta come un segnale al ceto medio, da anni schiacciato dalla pressione fiscale. - facebook.com Vai su Facebook