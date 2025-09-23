Scelto il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar è ‘Familia’ di Costabile
'Familia' di Francesco Costabile è il film designato a rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria che premia il film internazionale. Lo ha deciso il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall'Anica incarico dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da .
