Scelto il film che rappresenterà l’Italia agli Oscar è ‘Familia’ di Costabile

Webmagazine24.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – 'Familia' di Francesco Costabile è il film designato a rappresentare l’Italia agli Oscar nella categoria che premia il film internazionale. Lo ha deciso il Comitato di Selezione per il film italiano da designare agli Oscars, istituito dall’Anica incarico dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, riunito davanti a un notaio e composto da . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: scelto - film

Il miglior film del signore degli anelli scelto da un sondaggio: il dibattito tra i fan si accende

Superman: Bradley Cooper è Jor-El nel film di James Gunn, "Scelto per raccogliere l’eredità di Brando"

Il film Elden Ring potrebbe aver scelto la sua protagonista femminile

Oscar 2026 quando e come verrà scelto il film che rappresenterà l’Italia; Oscar 2026 Familia rappresenterà l’Italia alla 98esima edizione.

Cerca Video su questo argomento: Scelto Film Rappresenter224 L8217italia