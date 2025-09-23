Scarlett Johansson raggiante a New York | l’abito nero in maglia sorprende

Da sempre icona di eleganza senza tempo, Scarlett Johansson riesce a trasformare ogni apparizione in un’occasione fashion memorabile. Che si tratti di un red carpet internazionale o di un talk show, il suo stile conquista sempre per la capacità di unire glamour hollywoodiano e dettagli moderni rendendo ogni look impossibile da dimenticare. Lo stesso è accaduto a New York: ospite al The Late Show with Stephen Colbert, l’attrice ha catturato l’attenzione con un outfit che profuma di raffinatezza, firmato da una delle maison più amate sulle passerelle. Scarlett Johansson, bellissima con l’abito nero in maglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

