Scandalo a L' Aquila | Consiglio ignora Gaza PD denuncia decisione e mobilitazione cittadina
L'Aquila - Il PD locale contesta la mancata discussione dell’odg sulla Global Sumud Flotilla; la cittadinanza ha risposto con manifestazioni, una cena solidale e immediata raccolta fondi. Il Partito Democratico provinciale e comunale ha diffuso un comunicato per censurare la decisione del Consiglio comunale dell’L'Aquila di non discutere un ordine del giorno urgente sul sostegno alla Global Sumud Flotilla, iniziativa di solidarietà verso la popolazione di Gaza. Secondo i segretari Stefano Albano e Nello Avellani, la maggioranza di centrodestra avrebbe respinto la proposta avanzata dalle consigliere Simona Giannangeli e Stefania Pezzopane, motivando il diniego con la presunta mancata urgenza del documento. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
